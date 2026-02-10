Українська правда
В Україні 11 лютого графіки відключення світла діятимуть всю добу

Альона Кириченко — 10 лютого, 19:05
В Україні 11 лютого графіки відключення світла діятимуть всю добу
Getty Images

11 лютого у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це інформує "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

Нагадаємо:

В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, 10 лютого станом на 9:30 його рівень був на 9,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок.

