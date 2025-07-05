ОПЕК+ знижує ціни: домовились про більший видобуток

Вісім ключових членів ОПЕК+, як очікується, схвалять масштабніше збільшення видобутку, ніж очікувалося, приблизно на 550 000 барелів на день.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей крок ґрунтується на зміні стратегії ОПЕК+, що спрямована на прискорення видобутку, що може знизити ціну нафти.

Прискорене збільшення видобутку відбувається на тлі зростання поставок в регіонах і невизначеності щодо попиту, оскільки торгова війна президента Трампа загрожує похитнути світову економіку.

Деякі представники ОПЕК+ заявили, що група прискорює відновлення виробництва частково для того, щоб скористатися більш високим попитом під час літа в північній півкулі.

Іншою можливою причиною збільшення видобутку є покарання членів групи, які перевищують обсяги виробництва, та відновлення обсягів продажів, відданих конкурентам, таким як американські видобувачі сланцевої нафти.

Офіційні особи заявляють, що Саудівська Аравія особливо зацікавлена у якнайшвидшому відновленні простоюючих потужностей.

Більше збільшення у серпні дозволить ОПЕК+ до вересня повернутись до видобутку 2,2 млн барелів на день.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися 4 липня, після того, як Іран підтвердив свою відданість принципам нерозповсюдження ядерної зброї, а також на тлі очікувань, що основні виробники погодяться збільшити свій видобуток цими вихідними.