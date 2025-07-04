Нафта відреагувала на заяву Ірану про відданість ядерному договору

Ціни на нафту знизилися 4 липня, після того, як Іран підтвердив свою відданість принципам нерозповсюдження ядерної зброї, а також на тлі очікувань, що основні виробники погодяться збільшити свій видобуток цими вихідними.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 22 центи, або 0,32%, до 68,58 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшала на 12 центів, або 0,18%, до 66,88 долара.

Американський новинний веб-сайт Axios повідомив у четвер, що США планують зустрітися з Іраном наступного тижня для відновлення переговорів щодо ядерної програми, тоді як міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран залишається відданим Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Новина про те, що США готуються відновити ядерні переговори з Іраном, і роз'яснення Аракчі про те, що співпраця з атомним агентством ООН не була припинена, значно знижують загрозу нового спалаху воєнних дій", – сказала Вандана Харі, засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Коментарі Аракчі прозвучали через день після того, як Тегеран ухвалив закон про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії, органом ООН з нагляду за ядерною енергією.

ОПЕК+, найбільша у світі група виробників нафти, має намір оголосити про збільшення видобутку на 411 тис. барелів на добу у серпні, прагнучи відновити свою частку ринку.

Водночас невизначеність щодо тарифної політики США поновилася, оскільки наближається кінець 90-денної паузи у підвищенні ставок мит.

У п'ятницю Вашингтон почне надсилати країнам листи, в яких зазначатимуться тарифні ставки на товари, що постачаються до Сполучених Штатів, що є явним відходом від попередніх зобов'язань щодо укладення численних індивідуальних торговельних угод.

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що листи будуть надіслані до 10 країн одночасно з визначенням тарифних ставок від 20% до 30%.

90-денна пауза Трампа щодо підвищення тарифів США закінчується 9 липня, і кілька великих торговельних партнерів, включаючи Європейський Союз та Японію, ще не уклали торговельних угод.

Міністерство фінансів США у четвер запровадило санкції проти мережі, яка контрабандою займається перевезенням іранської нафти під маскуванням іракської, а також проти фінансової установи, контрольованої "Хезболлою".

Однак, за повідомленнями ЗМІ, міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман зустрівся з президентом Трампом та іншими посадовцями в Білому домі, щоб обговорити зусилля з деескалації з Іраном.

Трамп також заявив у четвер, що зустрінеться з представниками Ірану "за необхідності".

Нагадаємо:

Торік Європейський Союз витратив на російські енергоресурси більше, ніж виділив на фінансову допомогу Україні.