В низці областей України знеструмлення через ворожу атаку

7 березня в результаті атаки росіян по енергетичних об'єктах у низці областей України є знеструмлення споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго"

"Вночі та вранці ворог здійснив ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти в кількох областях. Внаслідок завданих пошкоджень – на ранок є знеструмлені споживачі. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як тільки це дозволила безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що споживання електроенергії станом на 9:30 п'ятниці було на 9,3% нижчим за рівень попереднього дня внаслідок суттєвого потепління та активної роботи побутових СЕС.

Міненерго повідомило, що минулої доби енергетики відновили електропостачання 15 885 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Нагадаємо:

Під час атаки росіяни 7 березня вдарили по енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.

7 березня ворог знову атакував обʼєкти групи Нафтогаз. Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Це була сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури групи Нафтогаз.