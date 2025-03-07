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Росіяни пошкодили шостий енергообʼєкт на Одещині за 2,5 тижні

Віктор Волокіта — 7 березня, 10:10
Росіяни пошкодили шостий енергообʼєкт на Одещині за 2,5 тижні
Ілюстративне фото
Getty Images

Під час атаки росіяни вдарили по енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака", - розповіли в ДТЕК.

В компанії запевнили, що енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.

Нагадаємо:

Напередодні росіяни пошкодили п'ятий енергообʼєкт ДТЕК на Одещині.

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