Росіяни пошкодили шостий енергообʼєкт на Одещині за 2,5 тижні
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Під час атаки росіяни вдарили по енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака", - розповіли в ДТЕК.
В компанії запевнили, що енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.
Нагадаємо:
Напередодні росіяни пошкодили п'ятий енергообʼєкт ДТЕК на Одещині.