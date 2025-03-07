Росіяни пошкодили шостий енергообʼєкт на Одещині за 2,5 тижні

Під час атаки росіяни вдарили по енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака", - розповіли в ДТЕК.

В компанії запевнили, що енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.

Нагадаємо:

Напередодні росіяни пошкодили п'ятий енергообʼєкт ДТЕК на Одещині.