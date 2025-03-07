Ворог атакував об'єкти "Нафтогазу": пошкоджені виробничі потужності

7 березня ворог знову атакував обʼєкти групи Нафтогаз.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

За даними керівника компанії Романа Чумака, пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Обійшлося без постраждалих.

"Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом", – зазначив Роман Чумак.

Він також наголосив, що це була сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури групи Нафтогаз.

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Російські окупанти вдарили по критичному промисловому об’єкту у Тернопільській області, минулося без постраждалих, але можуть виникнути проблеми з газопостачанням.