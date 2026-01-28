В Україні масові відключення електроенергії через обстріли та негоду

Внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація, зазначив він.

За його словами, у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії.

"Ситуація залишається складною, вимушено застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми", – інформує Некрасов.

Крім цього, через негоду без електропостачання залишаються понад 700 населених пунктів у Вінницькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Чернігівській та Черкаській областях.

Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.

Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень для споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення.

"Головною причиною вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії", – пояснив він.

Нагадаємо:

Зранку 28 січня в окремих областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі.