В Чернігові всі об'єкти водоканалу – без електропостачання: містян закликають запастись водою

Альона Кириченко — 26 вересня, 15:35
В Чернігові всі об'єкти водоканалу – без електропостачання: містян закликають запастись водою
Getty Images

26 вересня о 13:40 було знеструмлено всі об’єкти КП "Чернігівводоканал".

Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства.

У "Чернігівводоканалі" закликали мешканців міста терміново зробити запас питної води.

"Наразі наші працівники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації. Це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити надійний відвід стічних вод", – повідомляє підприємство.

Нагадаємо:

В Чернігівській області ворожі війська атакували енергетичні об'єкти, є влучання в декілька з них. Є перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

В Чернігові зупинились тролейбуси внаслідок відключення електроенергії.

вода електроенергія війна

електроенергія

