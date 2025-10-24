Блекаут позаду: в Чернігові відновили електропостачання

Для мешканців Чернігова відновили постачання електроенергії.

Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Якщо говорити про Чернігівщину, то я можу сказати, що Чернігів вже сьогодні повністю зі світлом", – повідомила вона.

Нагадаємо:

Росіяни 19 жовтня атакували енергетичний об'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Пошкодження дуже значні. Без електропостачання залишились майже 55 тисяч абонентів.

21 жовтня Чернігівщина зазнала масованого комбінованого удару росіян – пошкоджено об'єкт теплопостачання та енергетичний об'єкт, частина регіону залишилась без електропостачання.

Вночі з 21 на 22 жовтня агресор вдарив по енергообʼєктах у трьох громадах – у Корюківському і Новгород-Сіверському районах.