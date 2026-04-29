Для українців ціни на електроенергію до кінця жовтня не змінюватимуться

Уряд продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року – 4,32 грн за кВт⋅год.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Підтримуємо домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла — будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання", – зазначила вона.

За її словами, для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна — 4,32 грн за кВт⋅год.

На початку лютого Національний банк України припускав, що ціни на електроенергію для населення можуть зрости після закінчення опалювального сезону 2025-2026.