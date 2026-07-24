Росіяни атакували енергетику у пʼяти областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Чернігівську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку області.

"Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 23 липня, станом на 09:30, його рівень був на 1,6% вищим, ніж попереднього дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 11:00-15:00.

Нагадаємо:

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області близько 7 тисяч абонентів залишаються без світла внаслідок влучення росіян в енергооб'єкт.