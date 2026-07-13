У Раді заявили про маніпуляції на ринку електрики: ціна обвалилась на 40%

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус заявив про ознаки цінового маніпулювання на ринку електроенергії "на добу наперед" після того, як 11-13 липня середня ціна там впала на 38,8% при майже незмінному споживанні.

Про це йдеться у зверненні Геруса до Кабму, Міненерго та Мінекономіки, яке є у розпорядженні ЕП.

За наведеними у документі даними, середня ціна на РДН знизилася з 3937 грн за МВт-год 4-6 липня до 2408 грн за МВт-год 11-13 липня. Водночас обсяг торгів на РДН скоротився на 18,7%, а на внутрішньодобовому ринку зріс на 86,9%.

Герус наголошує, що фундаментальні фактори не пояснюють такого падіння. Споживання електроенергії залишалося приблизно стабільним, склад генерації суттєво не змінився, а імпорт із ЄС, навпаки, подорожчав з 86 до 102 євро за МВт-год і мав би тиснути на українську ціну вгору.

За наведеними у зверненні галузевими оцінками, один учасник контролює близько 60-65% обсягу купівлі на РДН. Герус вважає, що зниження заявок таким великим покупцем або групою учасників може суттєво обвалити ціну.

Особливу увагу в документі звертають на те, що падіння ціни відбулося за 1-3 доби до старту аукціонів державних "Енергоатому" та "Укргідроенерго", де ціна РДН використовується як орієнтир для стартових цін.

Герус просить уряд та профільні міністерства вжити заходів, щоб не допустити повторення таких ситуацій, оскільки можливий вплив на ціну РДН може спотворити конкуренцію на аукціонах державної генерації та призвести до фінансових втрат держкомпаній.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонувала підвищити з 1 липня 2026 року тарифи НЕК "Укренерго".

Зокрема йшлося про підвищення тарифу на передачу електроенергії в розмірі 903,53 грн за МВт-год (тут і далі без ПДВ), що на 21,62%.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф на передачу електроенергії пропонувалося на рівні 535,97 грн за МВт-год – зростання на 42%.

Тариф на диспетчеризацію пропонувалося збільшити на 7,83% – 118,64 грн за МВт-год.

З 1 серпня 2026 року тариф Укренерго на передачу електренергії схвалено на рівні 928,45 грн МВт-год