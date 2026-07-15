У комітеті ВР запідозрили маніпуляції на аукціоні з продажу електроенергії

На аукціоні на продажу електроенергії "Енергоатом" продавав 2000 МВт на останню декаду липня, при чому укрупнення лотів призвело до пониження цін: аукціон розпочався із ціни 4900 грн, а після обвалу ціни 400 МВт було продано значно дешевше.

Про це повідомив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Вчора відбулися аукціони на продаж електроенергії: "Енергоатом" та "Укргідро" продавали на 2 місяці - і там все гарно, прийшло понад 50 покупців, чесна конкуренція. Також "Енергоатом" продавав 2000 МВт на останню декаду липня, і там все виглядає інакше", – написав він у Facebook.

Герус розповів, що аукціон розпочався із ціни 4900 грн, ішли торги, були угоди. В якийсь момент відбулося обʼєднання лотів, і обвал ціни: 200 МВт було продано по 4205 грн. і потім ще 200 МВт по ціні 4300 грн. Після цього ціна була знову різко піднята і аукціон завершився угодами по 4900 грн.

"Таким чином, всі покупці купили 1600 МВт по майже 4700 грн, але якась компанія чи компанії купили 400 МВт по 4205-4300 МВт", – зазначив Герус.

"Укрупнення лотів призвело до пониження цін. Востаннє таке було ще до війни, коли укрупнювали лоти і задешево продавали на "Юнайтед Енерджі" з "групи Приват". І ось знову", – каже він. За його словами, різниця між найнижчою та найвищою ціною склала 15%.

"Якби "Енергоатом" всім продавав по ціні, яка була середньою, то тільки на цьому аукціоні заробив би майже на 50 млн грн. Всього лиш за 11 днів. А так це заробили трейдер/трейдери, а для "Енергоатому" це фінансові втрати", – пише Герус.

На думку голови парламентського комітету, напередодні аукціону "якийсь трейдер чи група трейдерів" вивели попит з РДН, де формується основний ціновий індикатив, ціна на РДН обвалюється на 39%.

"Енергоатом" проводить аукціон, на якому продає свій ресурс на 11%-25% дешевше, аніж на попередніх трьох аукціонах.

"Був покупець/покупці, хто на аукціоні купив крупним лотом по ціні на 10,5% нижче, аніж всі інші. Це на 20%-30% дешевше, аніж "Енергоатом" продавав на попередніх аукціонах", – вважає голова комітету ВР.

"Ті, хто купили крупним лотом по найнижчій ціні, це часом не ті самі компанії, які різко зменшили попит на РДН, що призвело до обвалу ціни РДН напередодні аукціону Енергоатому? Чи такі дії з такими результатами для державної компанії – це нормальна історія?", – написав Герус с соцмережі.

"Досить імовірно, що найближчими днями ми побачимо повернення попиту на РДН, а ціна РДН з 21 липня знову стане вище 5000 грн. І тільки тоді можна буде остаточно оцінити фінансові втрати "Енергоатому", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус заявив про ознаки цінового маніпулювання на ринку електроенергії "на добу наперед" після того, як 11-13 липня середня ціна там впала на 38,8% при майже незмінному споживанні.