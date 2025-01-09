"Укргазвидобування" зменшило сплату рентних платежів у 2024 році до 22 мільярдів

"Укргазвидобування" за минулий рік спрямувало до зведеного бюджету України 22,28 млрд грн рентних платежів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Із цієї суми 5%, або 1,11 млрд грн, надійшло до бюджетів місцевого й обласного рівнів у регіонах, на території яких компанія здійснює видобування вуглеводнів.

Рентні кошти розподіляються між регіонами таким чином:

Харківська область – 580 млн грн;

Полтавська область – 441,3 млн грн;

Львівська область – 45 млн грн;

Дніпропетровська область – 22,5 млн грн;

інші – 25,2 млн грн.

Нагадаємо:

У 2023 році "Укргазвидобування" сплатило 23,8 млрд грн рентних платежів. 5%, або 1,19 млрд грн із цієї суми було сплачено до обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад, де компанія здійснює свою діяльність.