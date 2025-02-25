"Укренерго" закликало бізнес під'єднати до енергосистеми власні енергоустановки

НЕК "Укренерго" закликає бізнес підключати до загальної енергосистеми встановлені на підприємствах резервні генеруючі установки, які придбані для власних потреб.

Про це повідомила компанія після зустрічі керівників НЕК з представниками Федерації роботодавців України.

"На сьогодні лише в підприємств - членів Федерації роботодавців таких об’єктів генерації – понад 150 (якщо рахувати потужність від 1 МВт і більше)", - йдеться в повідомленні. Водночас, через відсутність тривалих відключень електроенергії ці установки простоюють.

Т.в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт пропонує під'єднати установки до мереж. В такому випадку підприємства зможуть отримувати прибуток від своїх резервних генераторів, а енергосистема України отримає додаткову потужність.

За словами Брехта, упродовж минулого року дуже багато підприємств завезли та підключили до своїх внутрішніх мереж генеруючі установки різної потужності.

"На щастя, нам вдається проходити період холодів без тривалих відключень. І завезені бізнесом та промисловістю газотурбінні та газопоршневі установки просто стоять. При цьому власники не отримують прибутку, а енергосистема України не використовує досить значну потужність цієї генерації", – розповів Брехт.

За його словами, наразі бізнес просто не знає, як стати учасником ринку й ефективно в ньому працювати. В "Укренерго" запевнили, що консультуватимуть бізнес щодо роботи на ринку електроенергії.

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