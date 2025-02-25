"Укрэнерго" призвало бизнес подключить к энергосистеме собственные энергоустановки

НЭК "Укрэнерго" призывает бизнес подключать к общей энергосистеме установленные на предприятиях резервные генерирующие установки, которые приобретены для собственных нужд.

Об этом сообщила компания после встречи руководителей НЭК с представителями Федерации работодателей Украины.

"На сегодня только у предприятий - членов Федерации работодателей таких объектов генерации - более 150 (если считать мощность от 1 МВт и более)", - говорится в сообщении. В то же время, из-за отсутствия длительных отключений электроэнергии эти установки простаивают.

В.и.о. председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт предлагает подключить установки к сетям. В таком случае предприятия смогут получать прибыль от своих резервных генераторов, а энергосистема Украины получит дополнительную мощность.

По словам Брехта, в течение прошлого года очень много предприятий завезли и подключили к своим внутренним сетям генерирующие установки различной мощности.

"К счастью, нам удается проходить период холодов без длительных отключений. И завезенные бизнесом и промышленностью газотурбинные и газопоршневые установки просто стоят. При этом владельцы не получают прибыли, а энергосистема Украины не использует достаточно значительную мощность этой генерации", - рассказал Брехт.

По его словам, сейчас бизнес просто не знает, как стать участником рынка и эффективно в нем работать. В "Укрэнерго" заверили, что будут консультировать бизнес по работе на рынке электроэнергии.

Напомним:

В последнее время в Украине применяют графики отключения света для бизнеса.