Графіки відключення світла на 25 лютого: чи торкнуться вони населення

У вівторок 25 лютого діятимуть графіки відключення світла для бізнесу з 05:00 до 08:00 та з 15:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"25 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Час застосування обмежень буде наступний: з 05:00 до 08:00 та з 15:00 до 24:00.

Водночас відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла