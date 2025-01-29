Податкова попередила про розсилку фейкових листів від її імені

Останніми днями невідомі масово розсилають листи від імені підрозділів Державної податкової служби України.

Про це повідомляється на сайті ДПС.

"Протягом останніх днів зафіксовано масову розсилку електронних листів нібито від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України про необхідність зв’язатись з представником ДПС", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фейкове повідомлення має такий зміст: "Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть, щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +38093265275"».

У ДПС наголошують, що Державна податкова служба "не вказує при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку".

"Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру", – попередили податківці.

Нагадаємо:

Інформація про графіки відключення газу нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну, яка розповсюджувалась у телеграм-каналах на початку січня, не відповідає дійсності.