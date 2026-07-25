Саудівська Аравія перехопила дві ракети над нафтопереробними заводами

Системи протиповітряної оборони Саудівської Аравії перехопили дві балістичні ракети, випущені з Ємену по нафтопереробних заводах у Янбу на узбережжі Червоного моря.

Про це пише Reuters із посиланням на грецькі джерела у сфері безпеки.

Цивільна оборона Саудівської Аравії оголосила кілька попереджень для Янбу, а згодом повідомила, що небезпека минула. Попередження також діяло в портовому місті Джизан поблизу кордону з Єменом.

Офіційних повідомлень про пошкодження нафтопереробних заводів чи іншої інфраструктури не надходило.

За словами джерел Reuters, системою протиповітряної оборони керували грецькі військові. З 2021 року Греція розміщує в Саудівській Аравії батарею американських комплексів Patriot для захисту енергетичної інфраструктури королівства.

Пізніше того самого дня грецький Patriot також збив у районі Янбу безпілотник, запущений з Ємену.

Атака сталася наступного дня після нових авіаударів американських сил по Ірану.

Нагадаємо:

Раніше ціна нафти Brent перевищила 100 доларів за барель уперше з травня після ударів хуситів по двох саудівських танкерах.

Після нового загострення між США та Іраном Тегеран екстрено відправив 11 млн барелів нафти, а світові ціни зросли більш ніж на 2%.