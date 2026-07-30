У російській Пензі дрони вдарили по логістичному центру Wildberries: спалахнула пожежа

Українська правда

В російській Пензі дрони у ніч на 30 липня атакували сортувальний центр маркетплейсу Wildberries. Спалахнула масштабна пожежа.

Джерело: Exilenova+, ASTRA, губернатор Пензинської області Олег Мельниченко

Деталі: Як повідомляють моніторинги, під атаку потрапив логістичний комплекс російського маркетплейса Wildberries площею близько 90 тис. квадратних метрів. Після атаки працівників сортувального центру евакуювали.

Цей логістичний центр є одним із ключових розподільчих хабів Wildberries, який обслуговує Приволзький федеральний округ.

Згодом інцидент підтвердив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

"На території складу спостерігається відкрите горіння, пожежники борються з вогнем", додав він.

Крім того, як повідомляє ASTRA, після атаки в місті ввімкнули сирени повітряної тривоги.

Як зазначили в пресслужбі компанії, через атаку на склад Wildberries у Пензенській області прийом поставок та відвантаження замовлень йдуть на інших об'єктах.

Що передувало:

Російська Рязань зазнала атаки безпілотників, ймовірно під ударом опинився логістичний центр маркетплейсу Wildberries.