У російській Пензі дрони вдарили по логістичному центру Wildberries: спалахнула пожежа
В російській Пензі дрони у ніч на 30 липня атакували сортувальний центр маркетплейсу Wildberries. Спалахнула масштабна пожежа.
Джерело: Exilenova+, ASTRA, губернатор Пензинської області Олег Мельниченко
Деталі: Як повідомляють моніторинги, під атаку потрапив логістичний комплекс російського маркетплейса Wildberries площею близько 90 тис. квадратних метрів. Після атаки працівників сортувального центру евакуювали.
Цей логістичний центр є одним із ключових розподільчих хабів Wildberries, який обслуговує Приволзький федеральний округ.
Згодом інцидент підтвердив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.
"На території складу спостерігається відкрите горіння, пожежники борються з вогнем", додав він.
Крім того, як повідомляє ASTRA, після атаки в місті ввімкнули сирени повітряної тривоги.
Як зазначили в пресслужбі компанії, через атаку на склад Wildberries у Пензенській області прийом поставок та відвантаження замовлень йдуть на інших об'єктах.
Що передувало:
Російська Рязань зазнала атаки безпілотників, ймовірно під ударом опинився логістичний центр маркетплейсу Wildberries.