Війна з Іраном майже знищила знижку на російську нафту для Індії

Знижка на російську нафту Urals для Індії скоротилася з понад $10 за барель на початку липня до $1–2 цього тижня через нову ескалацію війни з Іраном.

Про це пише Reuters із посиланням на три торговельні джерела.

За їхніми словами, за такою ціною індійським нафтопереробним заводам пропонували партії Urals із постачанням наприкінці серпня та на початку вересня. Знижку розраховували відносно еталонної марки Dated Brent.

Попит на російську нафту зріс після поновлення бойових дій США проти Ірану та нових перебоїв із проходженням танкерів через Ормузьку протоку. Індійські компанії почали шукати альтернативу постачанню з Близького Сходу.

Це різко змінило ситуацію на ринку: на початку липня Urals продавалася в Індії зі знижкою понад $10 за барель через надлишок близькосхідної нафти та слабший попит із боку Китаю.

Індія та Китай залишаються найбільшими покупцями російської нафти. Після запровадження західних санкцій та ембарго Москва перенаправила до Азії постачання, які раніше йшли до Європи.

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Нагадаємо:

9 червня російська нафта Urals знову почала продаватися в Індії зі знижкою після стабілізації ситуації на Близькому Сході.

17 липня США та Іран відновили бойові дії за контроль над Ормузькою протокою.

27 липня ціна Brent впала на 8% після кількох днів без взаємних ударів, хоча Ормузька протока залишалася закритою.