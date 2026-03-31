Українські дрони атаками на балтійські порти "спалили" мільярд доларів доходів РФ від нафти

Удари дронів по ключових портах РФ на Балтійському морі призвели до падіння експорту російської нафти до найнижчого рівня з моменту вторгнення в Україну та завдало збитків на понад мільярд доларів.

Про це йдеться у повідомленні Bloomberg.

Тижневі потоки нафти з Росії впали на 1,75 млн барелів на добу до 2,32 млн барелів на добу минулого тижня (23–29 березня, – ЕП).

Причиною такого падіння стали численні удари українських дронів по Приморську та Усть-Лузі, що зупинили відвантаження на більшу частину тижня. Сукупний експорт з цих двох портів був найнижчим з початку 2022 року.

Це також призвело до скорочення потоків нафти через порти приблизно до третини від рівня попереднього тижня та зменшивши доходи Москви від нафти на понад 1 млрд дол.

Водночас вплив на середні поставки за чотири тижні був менш відчутним: за 28 днів до 29 березня поставки впали до рівня 3,31 млн барелів на добу (мінус 280 000 барелів на добу), що є найнижчим показником за два місяці.

За даними моніторингу суден та звітів портових агентів, за тиждень до 29 березня 22 танкери завантажили 16,23 млн барелів російської нафти. Цей обсяг різко знизився порівняно з 28,5 млн барелів на 37 суднах попереднього тижня.

Повторні атаки на нафтові експортні термінали в Приморську та Усть-Лузі спричинили пожежі в резервуарах і зупинили навантажувальні роботи протягом більшої частини минулого тижня.

Падіння обсягів поставок нафти збіглося зі стрімким зростанням поставок з танкерів, які раніше застрягли в морі з російським вантажем.

Обсяг нафти, що надходить до Індії, зріс до майже 1,7 млн барелів на день у березні, порівняно з приблизно 1,1 млн барелів на день у лютому, після того як США видали дозволи на закупівлю російської нафти, завантаженої на танкери до 12 березня.

Усть-Луга – один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів, розташований на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону. Цей об'єкт має стратегічне значення для фінансування російської військової машини, оскільки забезпечує значні валютні надходження до бюджету РФ.

У ніч на 25 березня Ленінградська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої на території порту Усть-Луга виникла пожежа.

У ніч на 31 березня безпілотники в черговий раз атакували Ленінградську область РФ, у порту Усть-Луга є пошкодження.

Комплексні удари Сил оборони України по інфраструктурі в Ленінградській області заблокували значну частину нафтового експорту Росії на Балтиці.