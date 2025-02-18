Україна збільшує імпорт електроенергії після введення обмежень

Україна в лютому збільшує імпорт електроенергії після введення обмежень для промисловості та бізнесу. Водночас зарезервована пропускна спроможність і надалі використовується не на 100%.

Про це свідчать дані ExPro Electricity.

Згідно з ними, середньодобовий імпорт електроенергії за 11-17 лютого становить 10,5 тис. МВт-год, що вдвічі більше за показник на 1-10 лютого.

Загалом, вже з початку лютого було імпортовано майже 130 тис. МВт-год електроенергії, найбільше ресурсу надходить з Угорщини (36%).

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За розрахунками ExPro, зарезервований перетин для імпорту наразі фактично використовується лише на 30-40%. Попри потребу в електроенергії у години вечірнього піку, поставки на цей період доби становлять близько 1 ГВт із 2,1 ГВт технічної спроможності.

Нагадаємо:

В Україні 18 лютого діють заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.

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17 лютого енергетики запровадили по всій Україні аварійні відключення світла.