Україна збільшує імпорт електроенергії після введення обмежень
Україна в лютому збільшує імпорт електроенергії після введення обмежень для промисловості та бізнесу. Водночас зарезервована пропускна спроможність і надалі використовується не на 100%.
Про це свідчать дані ExPro Electricity.
Згідно з ними, середньодобовий імпорт електроенергії за 11-17 лютого становить 10,5 тис. МВт-год, що вдвічі більше за показник на 1-10 лютого.
Загалом, вже з початку лютого було імпортовано майже 130 тис. МВт-год електроенергії, найбільше ресурсу надходить з Угорщини (36%).
За розрахунками ExPro, зарезервований перетин для імпорту наразі фактично використовується лише на 30-40%. Попри потребу в електроенергії у години вечірнього піку, поставки на цей період доби становлять близько 1 ГВт із 2,1 ГВт технічної спроможності.
Нагадаємо:
В Україні 18 лютого діють заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.
17 лютого енергетики запровадили по всій Україні аварійні відключення світла.