Украина увеличивает импорт электроэнергии после введения ограничений

Украина в феврале увеличивает импорт электроэнергии после введения ограничений для промышленности и бизнеса. В то же время зарезервированная пропускная способность и в дальнейшем используется не на 100%.

Об этом свидетельствуют данные ExPro Electricity.

Согласно им, среднесуточный импорт электроэнергии за 11-17 февраля составил 10,5 тыс. МВт-ч, что вдвое больше показателя на 1-10 февраля.

В общем, уже с начала февраля было импортировано почти 130 тыс. МВт-ч электроэнергии, больше всего ресурса поступает из Венгрии (36%).

По расчетам ExPro, зарезервированное сечение для импорта пока фактически используется лишь на 30-40%. Несмотря на потребность в электроэнергии в часы вечернего пика, поставки на этот период суток составляют около 1 ГВт из 2,1 ГВт технической способности.

Напомним:

В Украине 18 февраля действуют меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.

17 февраля энергетики ввели по всей Украине аварийные отключения света.