Шмигаль розповів, як планують відновлювати зруйновані ворогом ТЕС і ТЕЦ

Міністр енергетики Денис Шмигаль прокоментував, яким чином будуть заміщувати теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, які були зруйновані внаслідок ворожих атак.

Про це йшлось під час засідання Верховної Ради.

За словами Шмигаля, партнери надають кошти на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ через утворений Енергетичний фонд підтримки України.

"Даний фонд має запитів вже на 1,8 млрд євро. Ми працюємо з усіма партнерами, як індивідуально, так і через Energy Community", – зазначив він.

Міністр підкреслив, що важливим моментом є те, що закупівлі і очікування виготовлення обладнання триває від 4 до 6 місяців.

"Тому зараз ми запропонували новий підхід: утворити резерв всього необхідного обладнання, яке може бути пошкоджено російськими терористами, для того, щоб була змога його оперативно замінювати, вводити в експлуатацію", – поінформував він.

Крім того, за його словами, українська сторона продовжує роботу з партнерами щодо пошуку старих радянського типу ТЕС і ТЕЦ в Східній Європі.

"Знаходимо такі об'єкти. Спільно з інженерами та енергетиками відповідних українських компаній проводимо оцінку, інвентаризацію та аналіз і забираємо цілими блоками певне обладнання, яке дозволяє нам здійснювати заміну", – повідомив Шмигаль.

Конкретики він зараз публічно назвати не може, але зазначив, що є цілий ряд таких об'єктів, які сьогодні опрацьовуються.

Міністр поінформував, що делегація минулого тижня закінчила декілька візитів в декілька східноєвропейських країн, з якими Україна буде реалізовувати цей план.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Денис Шмигаль доручив усім службам, які дотичні до енергопостачання, максимально прискоритися з ремонтами, оскільки наступного тижня в Україну повернуться сильні морози.