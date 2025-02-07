Україна вперше починає експортувати біометан
6 лютого Енергетична митниця оформила періодичну митну декларацію на експорт першої партії біометану до Європи трубопровідним транспортом.
Про це повідомила митниця у Facebook.
Зазначається, що це стало можливим після двох років роботи над змінами до законодавства України, пов’язаних із здійсненням митного контролю та митного оформлення біометану.
"Це не просто важливий крок у розвитку зеленої енергетики та зміцненні енергетичної безпеки регіону. Це значний прорив для України на шляху до енергетичної незалежності та європейської інтеграції", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
У жовтні Група компаній VITAGRO разом із фахівцями Хмельницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" вперше подали біометан у газотранспортну систему України (ГТС).
Станом на січень 2025 року в Україні працює три біометанових заводи, упродовж року очікується запуск ще чотирьох.