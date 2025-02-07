Украина впервые начинает экспортировать биометан

6 февраля Энергетическая таможня оформила периодическую таможенную декларацию на экспорт первой партии биометана в Европу трубопроводным транспортом.

Об этом сообщила таможня в Facebook.

Отмечается, что это стало возможным после двух лет работы над изменениями в законодательство Украины, связанных с осуществлением таможенного контроля и таможенного оформления биометана.

"Это не просто важный шаг в развитии зеленой энергетики и укреплении энергетической безопасности региона. Это значительный прорыв для Украины на пути к энергетической независимости и европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Напомним:

В октябре Группа компаний VITAGRO вместе со специалистами Хмельницкого филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" впервые подали биометан в газотранспортную систему Украины (ГТС).

По состоянию на январь 2025 года в Украине работает три биометановых завода, в течение года ожидается запуск еще четырех.