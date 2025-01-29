В Україні цьогоріч повинні запрацювати ще чотири біометанові заводи – експерт

Станом на січень 2025 року в Україні працює три біометанових заводи, упродовж року очікується запуск ще чотирьох.

Про це розповів "Укрінформу" голова правління ГС "Біоенергетична асоціація України" Георгій Гелетуха.

За його словами, з тих біометанових заводів, що працюють, два мають потужність по 3 млн кубометрів біометану на рік, третій - 11 млн кубометрів. Виробники уже ведуть переговори із потенційними покупцями цього газу, експорт може початись уже найближчими тижнями.

Гелетуха зауважив, що за умови роботи трьох нині запущених біометанових заводів на повну потужність за рік можна отримати 17 млн кубометрів газу.

"Ми очікуємо, що ще як мінімум 4 компанії додадуться. Якщо буде як мінімум сім компаній (виробляти біометан - ред.), то від них буде 111 млн кубометрів біометану на рік", - сказав він.

Нагадаємо:

У жовтні Група компаній VITAGRO разом із фахівцями Хмельницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" вперше подали біометан у газотранспортну систему України (ГТС).