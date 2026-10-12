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Зеленський розповів, скільки енергооб'єктів атакувала РФ під час "перемир'я"

Артур Крижний — 12 жовтня, 17:55
Зеленський розповів, скільки енергооб'єктів атакувала РФ під час перемир'я
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Російські війська 12 жовтня атакували шість енергетичних об'єктів в Україні на тлі запропонованого США енергетичного припинення вогню.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X.

За його словами, по всій країні поранено 33 людини. Президент не уточнив розташування атакованих енергооб'єктів та масштаби їхніх пошкоджень.

"Все більш очевидно, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню і має намір продовжувати свої терористичні повітряні атаки проти наших людей і громад", — заявив Зеленський.

Президент пов'язав продовження атак із перспективою збільшення доходів російської воєнної машини та закликав посилювати тиск на російські компанії, залучені до виробництва балістичних ракет і "шахедів".

Нагадаємо:

Вночі 12 жовтня Росія атакувала реактивним дроном-камікадзе газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області, виникла пожежа.

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