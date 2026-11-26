У Башкортостані РФ після атаки безпілотників виникла пожежа на станції "Субханкулово" – великому вузлі системи магістральних нафтопроводів "Транснефти".

Про це повідомляє Astra, яка встановила місце пожежі за відеозаписами очевидців.

Голова адміністрації Туймазинського району Булат Мусін підтвердив пожежу в промисловій зоні. За його словами, вона виникла після падіння уламків безпілотників. Загиблих і постраждалих, як стверджує посадовець, немає, на місці працюють екстрені служби.

Станція належить компанії "Транснефть – Урал" та забезпечує приймання, зберігання і транспортування нафти магістральними трубопроводами.

Масштаби пошкоджень поки невідомі. Підтверджених даних про зупинку прокачування нафти немає.

За інформацією Astra, цей об'єкт уже зазнавав атаки безпілотників 23 липня.

Нагадаємо:

На тлі українських ударів по російських НПЗ переробка нафти в РФ впала до найнижчого рівня за понад 20 років. За оцінками Rystad Energy, станом на 23 листопада вона становила 2,6–2,7 млн барелів на добу – майже вдвічі менше, ніж 30 жовтня.