Україна у серпні стала лідером в Європі за ціною електроенергії

Україна у серпні 16 разів (2-4, 6, 8-11, 13-14, 17-19, 29-31 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Про це свідчать дані ENTSOE, передає "Інтерфакс-Україна".

За цим показником 10 разів також за минулий місяць лідирувала Італія (1, 5, 7, 12, 15-16, 23-25, 27 серпня).

Станом на 31 серпня, зокрема, найвищий в Європі ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України становив 5 101,38 грн/МВт*год.

Найнижчий було зафіксовано у Франції – 908,55 грн/МВт*год.

Нагадаємо:

Україна у період з 1 по 10 серпня сім разів (2-4, 6 і 8-10 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.