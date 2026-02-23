"Укрнафта" наростила імпорт дизелю у січні: у кого закуповувала

Державна "Укрнафта" стала одним з найбільших імпортерів дизельного пального у січні 2026 року: компанія увійшла до топ-2 за обсягами (перше місце - ОККО).

Про це повідомили в компанії.

"Укрнафта" завезла в Україну 68 тисяч тонн арктичного та зимового дизелю, що становить майже 15% від загального обсягу імпорту в цей період.

Основна частина пального була закуплена у польського державного концерну Orlen, також - у румунського OMV Petrom та з литовського напрямку.

"Компанія у січні концентрувалася на закупівлях саме арктичного дизелю, який рекомендовано для використання під час наднизьких температур", - зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Нагадаємо:

За даними "Консалтингової групи А-95", сумарно у січні 2026 в Україну імпортовано 455,6 тисячі тонн пального, що на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.