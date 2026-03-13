Україна збільшила імпорт дизелю: найбільші постачальники

У лютому імпорт дизельного пального до України утримався на рівні попереднього місяця – 457 тис. т (+0,3% до січня), середньодобові постачання зросли на 11% – до 16,3 тис. т/добу проти 14,7 тис. т/добу місяцем раніше.

Про це йдеться у аналітичному випуску НафтоРинку.

Згідно з дослідженням, основний обсяг дизпального до України у лютому надійшов залізницею: частка постачань вагонами-цистернами скоротилася до 65% загального імпорту проти 66,1% місяцем раніше.

Водночас середньодобовий обсяг імпорту зріс до 10,6 тис. т/добу у лютому, що перевищує показник попереднього місяця (9,7 тис. т/добу) на 9,3%.

До 80% усіх залізничних партій припадало на відправлення з польських терміналів; решту сформували надходження з Румунії (7,5%), а також транзитні постачання з Литви (12%) та Австрії (менше 1%), йдеться в аналітиці.

Зазначається, що упродовж лютого постачання дизпального водним транспортом, в тому числі з використанням перевалок сусідніх країн Чорноморського регіону, зросли на 27,3% порівняно із січнем – до 93,6 тис. т проти 73,6 тис. т місяцем раніше.

Середньодобовий обсяг імпорту становив 3,3 тис. т/добу, що на 40,9% перевищує показник січня (2,4 тис. т/добу). Більшість ресурсу надійшла до України морськими партіями з портів Греції (80,2% водного імпорту), решта – баржами з румунського п. Констанца (19,8%).

Як підкреслюють експерти, суттєво зросли постачання дизпального паливовозами – на 49,2% порівняно з січнем – до 45,9 тис. т проти 30,8 тис. т місяцем раніше. Середньодобовий показник зріс до 1,6 тис. т/добу, що є найвищим показником за пів року. Ба більше, обсяги автомобільних партій збільшилися за всіма сімома країнами-відправлення.

Водночас головним донором автопартій у лютому залишилася Литва – 71,2% надходжень паливовозами. Загалом на частку постачання автотранспортом припадало 10% загального імпорту проти 6,8% місяцем раніше.

Крім того, зафіксовано зростання на 37,1% порівняно з січнем постачань американського дизпального.

Нагадаємо:

В Україні станом на 12 березня ціни на дизельне пальне демонстрували підвищення, в окремих мережах на 0,5-1 грн/л (в середньому становить 72,28 грн), газ виріс на 1 грн/л, ціна на бензин вчергове втримала позиції.