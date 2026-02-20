Україна отримає виведене з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС

Українська делегація в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства домовилась з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про домовленості з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною.

"Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Мова йде про щонайменше 6 виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕС, які будуть передані Україні", – зазначив міністр.

Він додав, що так можливо буде швидко відновити роботу ключових станцій, що зруйновані ворогом. Вони забезпечать українців теплом.

Нагадаємо:

Міністерство енергетики України та західні партнери у Парижі домовились про виділення понад 600 млн євро на енергетичну підтримку України.