Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна отримає виведене з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС

Альона Кириченко — 20 лютого, 13:00
Україна отримає виведене з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС
ТГ Дениса Шмигаля

Українська делегація в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства домовилась з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про домовленості з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною.

"Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Мова йде про щонайменше 6 виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕС, які будуть передані Україні", – зазначив міністр.

Він додав, що так можливо буде швидко відновити роботу ключових станцій, що зруйновані ворогом. Вони забезпечать українців теплом.

Нагадаємо:

Міністерство енергетики України та західні партнери у Парижі домовились про виділення понад 600 млн євро на енергетичну підтримку України.

ТЕС ТЕЦ

ТЕЦ

Україна отримає виведене з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС
Шмигаль розповів, як планують відновлювати зруйновані ворогом ТЕС і ТЕЦ
РФ продовжує атакувати Херсонську ТЕЦ різними дронами: є нові пошкодження

Останні новини