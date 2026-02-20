Захід виділить понад 600 мільйонів євро на енергетику України – Шмигаль

Західні партнери нададуть Україні 600 мільйонів євро на енергетику

Міністерство енергетики України та західні партнери у Парижі домовились про виділення понад 600 млн євро на енергетичну підтримку України.

Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль.

Виділені кошти розподілені наступним чином:

Внески до Фонду підтримки енергетики України у сумі понад 250 млн.

Домовленості зі США щодо окремої програми допомоги через проєкт SPARK на суму 276 млн доларів.

Отримали від Франції 71 млн євро гуманітарної підтримки, що будуть надані протягом 2026 року.

Загалом у Парижі мали зустрічі з представниками Європейського Союзу, США, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Франції.

"Щиро дякую Нідерландам, МЕА та Франції за організацію заходів, єдиній Європі, усім державам світу, які сьогодні поруч з Україною. Відчуваємо вашу підтримку. Світло переможе!", – написав Шмигаль.

Нагадаємо:

Орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому, а держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з'явились якнайшвидше.