Україна отримала енергообладнання від Німеччини: що в переліку

Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до €120 млн.

Про це йдеться в повідомленні прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

За її словами, надійшло зокрема дві когенераційні установки, генератори та інша критично необхідна техніка.

Вона зазначила, що це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки і школи. Обладнання вже в роботі.

Ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом. Це забезпечення світлом та теплом мільйони людей по всій країні, повідомила Свириденко.

"До пакету екстреної підтримки ввійдуть 300 сонячних станцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення, 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт", – поніформувала очільниця уряду.

За її словами, цієї зими Німеччина також надала €60 млн на гуманітарні потреби та зробила €167 млн внеску до Фонду підтримки енергетики, який Україна отримала в грудні.

Нагадаємо:

26 січня Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, які в умовах енергетичної кризи в Україні та столиці, дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери.