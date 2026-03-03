В Україну надійшло майже 2 тисячі одиниць енергообладнання з початку року
Упродовж січня-лютого до України надійшло 1963 одиниці енергообладнання: генератори, трансформатори, когенераційні установки, котли, блочно-модульні котельні тощо.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Допомога надходила від країн ЄС, зокрема з Німеччини, Литви, Латвії, Словаччини, Австрії, Естонії, Франції, Швеції, Італії, Бельгії, Чехії, Данії, Польщі, Кіпру, а також із Японії, Молдови, Азербайджану, Норвегії, Швейцарії та від програми UNICEF/WASH.
Також очікується надходження ще понад 2 тис. генераторів, 127 трансформаторів та 199 од. іншого обладнання.
Міненерго вже розподілило між регіонами 1135 генераторів та 126 одиниць іншого устаткування.
Нагадаємо:
