В Україну надійшло майже 2 тисячі одиниць енергообладнання з початку року

Упродовж січня-лютого до України надійшло 1963 одиниці енергообладнання: генератори, трансформатори, когенераційні установки, котли, блочно-модульні котельні тощо.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Допомога надходила від країн ЄС, зокрема з Німеччини, Литви, Латвії, Словаччини, Австрії, Естонії, Франції, Швеції, Італії, Бельгії, Чехії, Данії, Польщі, Кіпру, а також із Японії, Молдови, Азербайджану, Норвегії, Швейцарії та від програми UNICEF/WASH.

Також очікується надходження ще понад 2 тис. генераторів, 127 трансформаторів та 199 од. іншого обладнання.

Міненерго вже розподілило між регіонами 1135 генераторів та 126 одиниць іншого устаткування.

Нагадаємо:

В енергетичній сфері банки профінансували 33 мільярди гривень, що забезпечило 1,3 ГВт потужностей – третину від загальних потреб України.