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"Є рішення арбітражного суду": Україна може отримати майже $7 мільярдів від Газпрому

Володимир Тунік-Фриз — 20 липня, 14:44
Є рішення арбітражного суду: Україна може отримати майже $7 мільярдів від Газпрому
Getty Images

Україна може стягнути 6,9 мільярдів доларів з "Газпрому" за рішенням арбітражного суду.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що заслухав доповідь очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького.

"У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України.

На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права", – сказав президент

Він додав, що Україна готує кроки для стягнення цих коштів, і завтра 21 липня українські посли отримають відповідні доручення.

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"Є рішення арбітражного суду": Україна може отримати майже $7 мільярдів від Газпрому
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