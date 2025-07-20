"Есть решение арбитражного суда": Украина может получить почти $7 миллиардов от Газпрома

Украина может взыскать 6,9 миллиардов долларов с "Газпрома" по решению арбитражного суда.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что заслушал доклад главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

"В контексте подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для украинской дипломатии обсудили пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины.

В настоящее время имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность России и Газпрома и утверждают силу международного права", - сказал президент

Он добавил, что Украина готовит шаги для взыскания этих средств, и завтра 21 июля украинские послы получат соответствующие поручения.