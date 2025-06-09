Пальне з підсанкційних портів знову потрапляє в Україну – enkorr

В Україну знову завозять пальне з портів, які раніше вважалися підсанкційними.

Про це пише enkorr.

На початку червня 2025 року в Україні знову з’явилося дизельне пальне з портів Туреччини, Грузії та вперше за довгий час — з Єгипту.

За даними enkorr, такі постачання стали регулярними, попри попередню репутацію цих портів як підсанкційних.

Зокрема, дизель надходить з турецьких портів Tupras і Marmara, а також із грузинського порту Кулеві, який до травня 2024 року вважався небезпечним після розслідування СБУ. Нову партію було задекларовано як продукцію державної азербайджанської компанії SOCAR.

Неочікуваним джерелом дизелю став Єгипет — країна, яка раніше не постачала пальне в Україну. Постачання здійснила компанія "Т.Д.Т.", яка востаннє працювала на ринку в листопаді 2023 року.

Поява конкуренції знизила ціни на гуртові партії. Втім, трейдери звертають увагу на підозріло низькі ціни деяких партій. Учасники ринку не мають доказів, але припускають, що частина пального може бути російського походження. Через це великі компанії тимчасово відмовляються від власного імпорту і закуповують пальне на внутрішньому ринку.

"Об'єктивно ми не можемо завезти за такою ціною і не знаємо, як це в них виходить. Але не збираємося працювати собі в мінус", — сказав представник великої компанії, якого цитує enkorr.

Нагадаємо:

Перехід українських АЗС на бензин через обов’язкове додавання біоетанолу з 1 травня не вплинув на ціни на пальне. А на низці заправних комплексів бензин здешевшав.