Топливо из подсанкционных портов снова попадает в Украину - enkorr

В Украину снова завозят топливо из портов, которые ранее считались подсанкционными.

Об этом пишет enkorr.

В начале июня 2025 года в Украине снова появилось дизельное топливо из портов Турции, Грузии и впервые за долгое время - из Египта.

По данным enkorr, такие поставки стали регулярными, несмотря на предыдущую репутацию этих портов как подсанкционных.

В частности, дизель поступает из турецких портов Tupras и Marmara, а также из грузинского порта Кулеви, который до мая 2024 года считался опасным после расследования СБУ. Новая партия была задекларирована как продукция государственной азербайджанской компании SOCAR.

Неожиданным источником дизеля стал Египет - страна, которая ранее не поставляла топливо в Украину. Поставки осуществила компания "Т.Д.Т.", которая в последний раз работала на рынке в ноябре 2023 года.

Появление конкуренции снизило цены на оптовые партии. Впрочем, трейдеры обращают внимание на подозрительно низкие цены некоторых партий. Участники рынка не имеют доказательств, но предполагают, что часть топлива может быть российского происхождения. Из-за этого крупные компании временно отказываются от собственного импорта и закупают топливо на внутреннем рынке.

"Объективно мы не можем завезти по такой цене и не знаем, как это у них получается. Но не собираемся работать себе в минус", - сказал представитель крупной компании, которого цитирует enkorr.

Напомним:

Переход украинских АЗС на бензин из-за обязательного добавления биоэтанола с 1 мая не повлиял на цены на топливо. А на ряде заправочных комплексов бензин подешевел.