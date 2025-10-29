Українські безпілотники атакували російську енергетичну інфраструктуру та Москву
Україна атакувала російську енергетичну інфраструктуру за допомогою безпілотників, порушивши повітряний рух по всій країні та направивши кілька безпілотників до Москви третю ніч поспіль, заявили в середу російські власті.
Про це повідомляє Reuters.
Російські підрозділи ППО знищили за ніч загалом 100 українських дронів, у тому числі шість над Московською областю, а решту – над 11 областями та Кримом, повідомило Міністерство оборони Росії в месенджері Telegram.
Контейнер для зберігання палива та мастильних матеріалів у місті Сімферополі в анексованому Росією Криму був уражений українським безпілотником і загорівся, повідомив призначений Москвою губернатор у месенджері Telegram.
Російський авіаційний наглядовий орган Росавіація повідомив, що три з чотирьох аеропортів Москви та кілька інших по всій країні були закриті в ніч з міркувань безпеки.
У Республіці Марій Ел, що у східній частині європейської Росії, приблизно за 800 кілометрів від Москви, було зафіксовано удари поблизу одного з промислових об'єктів регіону, повідомили регіональні власті, додавши, що руйнувань не було.
На південь від Марій Ел, в Ульяновській області, на місці знищених дронів спалахнула короткочасна пожежа, повідомив у Telegram губернатор області Олексій Рускіх. Неофіційні новини в Telegram повідомляють, що Київ намагався вразити нафтову інфраструктуру в цьому районі.
Україна також запустила кілька дронів, націлених на промислову зону Будьонівська в Ставропольському краї Росії.
Нагадаємо:
Росія завдала ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.