Росія атакувала енергетику у трьох областях
Ілюстративне фото
Getty Images
Ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики
У повідомленні зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Нагадаємо:
Росіяни атакували енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК у Одеській області.