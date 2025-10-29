Росія атакувала енергетику у трьох областях

Ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики

У повідомленні зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Енергетика була атакована росіянами у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Нагадаємо:

Росіяни атакували енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК у Одеській області.