Росія хоче наростити експорт нафти з Далекого Сходу до 50 млн тонн на рік

Експортний термінал Козьміно у Примор'ї, що належить російській державній компанії "Транснефть", планує вийти на обсяг перевалки у 50 млн. тонн на рік.

Про це пише російське медіа "Интерфакс" із посиланням на очільника "Транснефти" Ніколая Токарєва.

Йдеться про далекосхідний сорт російської нафти ESPO Blend, який експортується переважно до Китаю.

Також росіяни хочуть розширити трубопровідну систему "Східний Сибір – Тихий Океан" (ССТО), проте це потребуватиме ретельного опрацювання.

"Вона (система ССТО – ЕП) сьогодні на максимальній проєктній позначці – 80 млн тонн. З них 30 млн – це перехід через Амур на китайську сторону і майже 50 млн тонн – Козьміно", – каже Токарєв.

При проєктній потужності 30 млн тонн термінал Козьміно у 2025 році перевалив 46 млн тонн нафти і планує збільшити обсяги до 50 млн тонн.

Орієнтовний термін завершення всіх запланованих заходів із розширення – 2029 рік.

В середині травня спотові премії на російську нафту марки ESPO Blend з Далекого Сходу на китайському ринку, а також марки Urals на індійському ринку, знизилися.

Причиною стала низька маржа на нафтопереробних заводах, що спричинила низький попит.