"Росатом" почав будувати АЕС в Угорщині

В Угорщині офіційно стартувало будівництво АЕС "Пакш II", яке фінансується Росією за рахунок мільярдних кредитів, порушуючи законодавство Європейського Союзу.

Про це повідомляє Greenpeace.

"Проект фінансується росією за рахунок мільярдних кредитів Угорщині, що порушує законодавство Європейського Союзу", – говориться у повідомленні.

"Технологія атомної електростанції поставляється російською державною атомною корпорацією "Росатом" і представляє собою реактор типу ВВЕР-1200. Суперечливий проект був розроблений майже два десятиліття тому", – зазначає Greenpeace.

Мережа Greenpeace та громадськість Угорщини оскаржували ці плани як небезпечні та неекономічні.

На старт будівництва завітали генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ назвав початок будівництва "великим днем для Росії" і привітав "Росатом" з ядерною співпрацею з МАГАТЕ, назвавши її їхньою спільною відповідальністю у сфері енергетики, що базується на безпеці та захисті, зазначено у публікації.

У заяві угорського відділення Greenpeace вказано, що проєкт є серйозним політичним ризиком і моральною безвідповідальністю угорського уряду, який розпочав заливку бетону на російській АЕС "Пакш II".

"Цей крок є відкритою політичною заявою: Угорщина підтримує війну, непрозорість та російську державну атомну промисловість. Угорщина розпочала будівництво АЕС разом з "Росатомом", який є співучасником військових злочинів, ядерного шантажу та загрозою для цивільного населення в Україні", – говориться у заяві.

Мережа називає "Росатом" злочинним ядерним підприємство Росії, яке бере активну участь в окупації України, відіграє провідну роль у збройному захопленні Запорізької АЕС і сприяє мілітаризації діючої атомної електростанції, що є безпрецедентним кроком в історії ядерної енергетики.

"Згідно з повідомленнями українських НУО та міжнародних правозахисників, Росатом силоміць інтегрував працівників станції в окупаційну систему. Зафіксовано також випадки незаконного затримання, залякування та тортур", –зазначено у повідомленні.

Все це серйозно порушує принципи МАГАТЕ і створює ядерну загрозу для всієї Європи. Заливаючи бетон на Пакш II, Угорщина не лише закладає фундамент для електростанції, але й створює довгострокову політичну залежність від Росії, яка розпочала війну проти України.

"Росатом" досі уникав суворих санкцій ЄС. Французькі та німецькі гіганти, зокрема Framatome та Siemens, продовжують надавати стратегічні технології та експертизу для проектів "Росатома", включаючи прилади та системи управління, які є "мозком" атомних електростанцій.

"Ця технологічна співпраця є непрямим внеском у геополітичний вплив та військовий потенціал Росії. Угорщина ж у цій системі є активним учасником, оскільки послідовно блокує санкції ЄС проти Росатома і прискорює інвестиції в проект Пакш II", – говориться у повідомленні.

Звільнення "Росатома" від санкцій також не є безпрецедентним для політики США. Минулого року адміністрація США скасувала фінансові санкції проти російських банків, щоб дозволити фінансування проекту Пакш II.

"Така практика дає зрозуміти: "недоторканність" Росатома є результатом свідомих геополітичних рішень, в які також втягнутий угорський уряд, прискорюючи реалізацію проекту", – зазначають у Greenpeace.

Усе це відбувається в рамках ядерного проекту, який обтяжений серйозними юридичними та демократичними недоліками. Суд Європейського Союзу скасував рішення Комісії про затвердження державної допомоги для проекту "Пакш II", оскільки контракт, укладений з російською компанією без проведення конкурсних торгів, не був розглянутий і порушував законодавство ЄС.

Угорський уряд також отримав рідкісне офіційне попередження на підставі Орхуської конвенції, оскільки протягом багатьох років уряд не надавав громадськості доступ до аналізів, що лежать в основі проекту "Пакш II".

"Пакш II" базується на дорогій, застарілій, ризикованій технології, яка відволікає від розвитку відновлюваних джерел енергії, одночасно збільшуючи політичну та економічну вразливість країни перед росією. Це не енергетична безпека, а залежність. Це не захист клімату, а ризик. Це не прогрес, а рішення, яке застрягло в минулому", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Україна закликала призупинити членство РФ в раді керуючих МАГАТЕ, а також ініціювала внесення змін до статуту МАГАТЕ щодо обмеження прав держави-агресора.

Адміністрація США дозволила російським банкам брати участь у добудові АЕС "Пакш-2" в Угорщині.

Раніше Іран підписав угоду з російською державною ядерною корпорацією "Росатом" на суму 25 млрд доларів для будівництва чотирьох атомних електростанцій на своїй території.

Казахстан почав самостійно реалізовувати проєкт будівництва теплоелектроцентралей у трьох містах країни, відмовившись від допомоги Росії.