Ризик аварії на АЕС в Україні зростає – регулятори атомної безпеки

Цієї зими ризик ядерної аварії в Україні зростає, заявили регулятори атомної безпеки, які представляють 38 країн, і закликали Росію припинити свої атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це пише Reuters.

Москва посилила свої атаки дронів і ракет на українські енергетичні об'єкти, такі як електростанції, лінії електропередач і підстанції, система яких вже є слабкою, говориться у повідомленні.

"Висловлюємо наше глибоке занепокоєння з приводу зростаючих ризиків для атомної безпеки, що виникають внаслідок війни Росії проти України та її продовження атак на енергетичну інфраструктуру країни," йдеться у спільній заяві.

Регулятори говорять про термінову необхідність для Росії припинити атаки на атомні об'єкти України та енергетичну інфраструктуру, що є необхідною для їх безпечної роботи.

Стурбованість викликає те, що без стабільного електропостачання з мережі стає все важче для українських атомних електростанцій підтримувати охолодження пального.

Відтак, є ризик викидів радіації в повітря, як це сталося під час катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році, яка вважається найгіршою цивільною ядерною катастрофою в світі.

Під заявою підписалися регулятори, які представляють 38 країн, включаючи всі країни Європейського союзу, а також США, Великобританію, Канаду та Японію.

У інтерв'ю Пер Странд, голова HERCA та NORA, сказав, що російські атаки стали більш смертоносними в останні тижні, наприклад, використовуючи дрони, які несуть більші вантажі та є більш точними.

Найгірший сценарій, за його словами, полягав би в загальнонаціональному блекауті української електромережі, який одночасно вразив би дев'ять працюючих ядерних реакторів України.

Він наголосив, що ситуацію можна було б уникнути, якби зараз вжили заходів і Росію змусили зупинити свої атаки на енергетику.

Нагадаємо:

Росія під час масованої атаки 3 листопада спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) вирішило розгорнути свої місії на 19 українських електропідстанцій.