Угорщина готує нафтову угоду зі США на тлі залежності від російської сировини

Угорщина погодиться купувати нафту у США під час візиту до Будапешта віцепрезидента Джей Ді Венса у вівторок — лише за кілька днів до ключових загальних виборів у країні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. погодиться придбати 500 тисяч тонн нафти приблизно на 500 мільйонів доларів, сказало одне з джерел. Раніше Mol наростила закупівлі російської нафти після отримання винятків із санкцій як від США, так і від Європейського Союзу.

Про угоду оголосять під час пресконференції віцепрезидента разом із прем'єр-міністром Віктором Орбаном, тоді як Венс намагається підтримати угорського лідера на виборах.

Орбан, який після вторгнення РФ в Україну у 2022 році ще більше посилив залежність від російської енергії, також намагався наводити мости з адміністрацією Трампа через енергетичні угоди.

Під час зустрічі в Білому домі в листопаді Орбан погодився придбати 400 мільйонів кубометрів скрапленого природного газу протягом п'яти років, а також укласти контракт на 114 мільйонів доларів із Westinghouse Electric Co. на закупівлю ядерного палива для угорської атомної станції. Натомість адміністрація Трампа надала Угорщині виняток для закупівель російської нафти.

Тоді сторони також підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливої купівлі Угорщиною до 10 малих модульних реакторів в угоді, вартість якої може сягнути 20 мільярдів доларів, повідомляв тоді Державний департамент.

США також відіграють ключову роль у спробі Mol придбати контрольний пакет Gazprom Neft PJSC у сербському нафтопереробнику Naftna Industrija Srbije, який перебуває під санкціями. Минулого місяця Mol повідомила, що США погодилися продовжити дію винятку із санкцій щодо NIS до 22 травня, щоб дати компанії час завершити угоду.

Нагадаємо: