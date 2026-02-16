Угорщина просить Хорватію пропустити нафту РФ після зупинки через Україну

Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії по допомогу з отриманням російської нафти після збою в постачанні через Україну, який спричинив обмін гострими заявами між Києвом і двома країнами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого тижня МЗС України пояснило зупинку потоків до Східної Європи з 27 січня тим, що Росія завдала удару по ділянці трубопроводу на українській території.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував у X фото пожежників і того, що він назвав палаючою інфраструктурою нафтопроводу "Дружба", та дорікнув Угорщині за те, що вона два тижні публічно не коментувала інцидент, оскільки винною нібито є її союзниця Росія.

У відповідь Угорщина заявила, що українська сторона нібито вимкнула електропостачання на цій ділянці трубопроводу.

У понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у X, що Угорщина та Словаччина попросили Хорватію дозволити постачання російської нафти через нафтопровід Adria.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria, оскільки наше санкційне виключення передбачає можливість імпорту російської нафти морем у разі збою трубопровідних поставок", — написав він.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр припустив, що його країна зможе виконати прохання Угорщини.

Нагадаємо:

Україна у 2025 році транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн тонн російської нафти.

27 січня російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури в місті Броди Львівської області. Цей об'єкт пов'язаний з нафтопроводом "Дружба". Цей нафтопровід залишається діючим і використовується для транспортування російської нафти до Угорщини і Словаччини.