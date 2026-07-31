Безпечний обхід Ормузу опинився під загрозою після атаки в Єгипті

Удар дрона, який пошкодив два газові танкери в Єгипті, посилив ризики для Суецького каналу та трубопроводу SUMED – маршруту, яким до 5 млн барелів нафти на добу можуть обходити майже заблоковану Ормузьку протоку.

Про це пише Reuters.

Від початку війни з Іраном Суецький канал і SUMED залишалися безпечним маршрутом для експорту саудівської нафти на північ. Водночас Іран та його союзники-хусити атакували танкери в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках.

Жодна сторона не взяла на себе відповідальність за атаку на танкери в порту Дум'ят і публічно не погрожувала Суецькому каналу. Однак удар поблизу одного з головних маршрутів постачання нафти посилив занепокоєння ринку.

"Прохід через Червоне море, навіть довшим маршрутом через Середземне море, може опинитися під загрозою. Це ставить під ризик до 5 млн барелів нафти на добу, які нині можуть обходити Ормузьку протоку", – заявив керівник відділу енергетичних досліджень MST Marquee Сол Кавонік.

Через Ормузьку протоку, якою раніше перевозили близько п'ятої частини світових постачань нафти та скрапленого природного газу, зараз майже не проходять танкери.

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Нагадаємо:

16 липня ЕП писала, що Іран через хуситів планує закрити Баб-ель-Мандебську протоку — "ворота" до Суецького каналу.

20 липня хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії та пригрозили атакувати пов'язані з країною судна.

Дрон спричинив пожежу, яка охопила два газові танкери в єгипетському середземноморському порту Думʼят.