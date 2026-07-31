Російські обстріли спричинили знеструмлення у чотирьох областях

Внаслідок російських обстрілів на ранок є знеструмлення у чотирьох прифронтових областях України.

Про це інформує Укренерго.

Ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України, внаслідок російських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів".

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням споживачам радять дізнаватись на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

Укренерго повідомляє, що споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 31 липня, станом на 09:30, воно було на 2,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – підвищення температури повітря в усіх регіонах України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.

Вчора, 30 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 29 липня.

Нагадаємо:

Українські енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні – можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.